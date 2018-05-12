Посольство США на Украине призвало расследовать факт поджога цыганского табора во Львове

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КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Посольство США на Украине осудило поджог цыганского табора во Львове 9 мая и призвало правоохранительные органы расследовать все обстоятельства происшествия. Соответствующее заявление диппредставительство опубликовано в субботу в Twitter.

"На Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на цыган. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", - отметили в посольстве.

В среду неизвестные сожгли цыганский табор возле поселка Рудное Железнодорожного района Львова. В пожаре сгорело все имущество, цыгане были вынуждены покинуть поселение. Дело под свой контроль уже взяла уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, проявления ксенофобии требуют "особого внимания со стороны правоохранителей". Омбудсмен также же выразила обеспокоенность тем, что "продолжается тенденция по увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям ромского национального меньшинства".

Это не первый подобный случай за последнее время. В ночь с 20 на 21 апреля в результате погрома, устроенного боевиками украинских националистической организации, был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева.