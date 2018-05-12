Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Без Путина никак": На встрече глав Германии, Франции и Украины союзники оставил...
Борис Титов: Как люди будут жить, если всех бизнесменов пересажаем?!
«Полицейская зачистка»: зачем глава МВД Украины заявил о разработке «плана деокк...
Это должно было случиться сегодня
Главная / Украина

Посольство США на Украине призвало расследовать факт поджога цыганского табора во Львове

12 мая 2018, 17:39  •  107 • Украина

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Посольство США на Украине осудило поджог цыганского табора во Львове 9 мая и призвало правоохранительные органы расследовать все обстоятельства происшествия. Соответствующее заявление диппредставительство опубликовано в субботу в Twitter.

"На Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на цыган. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", - отметили в посольстве.

В среду неизвестные сожгли цыганский табор возле поселка Рудное Железнодорожного района Львова. В пожаре сгорело все имущество, цыгане были вынуждены покинуть поселение. Дело под свой контроль уже взяла уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, проявления ксенофобии требуют "особого внимания со стороны правоохранителей". Омбудсмен также же выразила обеспокоенность тем, что "продолжается тенденция по увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям ромского национального меньшинства".

Это не первый подобный случай за последнее время. В ночь с 20 на 21 апреля в результате погрома, устроенного боевиками украинских националистической организации, был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

107
Источник
Похожие новости
11 мая 2018, 23:54
На Украине заявили, что «Северный поток — 2» позволит Германии захватить рынок газа в Европе
12 мая 2018, 12:54
США выделят Украине $125 млн на улучшение экономики Донбасса
11 мая 2018, 20:39
На Украине возбуждено дело по факту вмешательства в работу Яценюка на посту премьера

11 мая 2018, 20:39
«Сам факт беседы показателен»: Путин и Меркель обсудили перспективы ввода миротворцев ООН в Донбасс
12 мая 2018, 17:39
Посольство США на Украине призвало расследовать факт поджога цыганского табора во Львове
12 мая 2018, 09:39
«Легализация рейдерских захватов»: примет ли Рада закон о национализации имущества российских компаний
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 мая 2018, 07:39
Юг России: политические педофилы давят на национальный фактор?
10 мая 2018, 04:09
Почему россиянам нельзя верить украинцам
12 мая 2018, 11:24
Стало известно, почему «Панцирь-С1» не отразил израильскую атаку
12 мая 2018, 00:09
«Мы сровняем с землей Тель-Авив»
08 мая 2018, 21:09
Звание — лицо без гражданства: зачисленного в Президентский полк призывника лишили паспорта РФ из-за ошибки УФМС
05 мая 2018, 20:09
Зачем Навальнисты кидали в полицию булыжники
06 мая 2018, 19:24
Дивизия "Гaличинa" уже не очень и герои?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.