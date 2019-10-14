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Посольство США на Украине призвало провести День защитника без насилия

14 октября 2019, 18:39  •  23 • Украина
Посольство США на Украине пожелало украинцам мирного и свободного от насилия проведения Дня защитника.
 
AFP
 

«Желаем народу Украины мирного и безопасного Дня защитника, свободного от насилия», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Бажаємо українському народу мирного та безпечного Дня захисника України, вільного від насильства, з повагою до героїв.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 14 октября 2019 г.

Также в американском посольстве пожелали, чтобы день прошёл с «уважением к героям».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в День защитника Украины посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

В торжественной речи он назвал события 2014 года в стране шоковой терапией.

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