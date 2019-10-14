|
Посольство США на Украине призвало провести День защитника без насилия
14 октября 2019, 18:39 • 23 • Украина
Посольство США на Украине пожелало украинцам мирного и свободного от насилия проведения Дня защитника.
AFP
«Желаем народу Украины мирного и безопасного Дня защитника, свободного от насилия», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Также в американском посольстве пожелали, чтобы день прошёл с «уважением к героям».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в День защитника Украины посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса.
В торжественной речи он назвал события 2014 года в стране шоковой терапией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 октября 2019, 02:12
|
10 октября 2019, 04:24
|
10 октября 2019, 04:24
|
07 октября 2019, 21:09
|
14 октября 2019, 12:24
|
10 октября 2019, 04:09
|
10 октября 2019, 10:54