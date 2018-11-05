Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экс-депутат Рады заявил, что вскоре Крым пожелает вернуться в состав Украины
Запоздалое откровение: Украина не может остановить «Северный поток-2»
«Дополнительные стимулы для развития»: Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальн...
«Понимают, что проект уже не остановить»: «Нафтогаз» приступил к реализации «пла...
Главная / Украина

Посольство США на Украине призвало наказать виновных в нападении на Гандзюк

05 ноября 2018, 00:09  •  73 • Украина
Посольство США на Украине призвало киевские власти наказать исполнителей и заказчиков убийства украинской активистки Екатерины Гандзюк.
 
© AFP
 

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.

«Посол Йованович: «От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков», — указывается в заявлении.

Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле здания прокуратуры Министерства внутренних дел Украины проходит акция в память о скончавшейся активистке.

4 ноября облитая кислотой активистка скончалась в больнице.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
04 ноября 2018, 17:39
Нападение на украинскую чиновницу Гандзюк квалифицировали как заказное убийство
04 ноября 2018, 17:39
Гройсман прокомментировал смерть украинской чиновницы Гандзюк
04 ноября 2018, 20:54
В Крыму оценили заявление экс-депутата Рады о возвращении полуострова в состав Украины

04 ноября 2018, 14:24
В Крыму назвали «комариным писком» прошедшие ракетные учения Украины
04 ноября 2018, 14:24
Эксперт назвал игрой на публику «план Б» Украины по «Северному потоку — 2»
04 ноября 2018, 20:54
СМИ: Киев ответил на российские санкции задержанием судна с украинским экипажем
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключение отопления
31 октября 2018, 19:27
«Уже не скрывая ведут подготовку»: в Минобороны РФ рассказали о курсах США для бойцов вооружённых формирований в Сирии
29 октября 2018, 22:09
Латвия забыла о претензиях к России из-за Крымского моста
30 октября 2018, 07:54
«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-500
30 октября 2018, 14:24
«Афера века» рукой Кремля: В Киеве решили скрыть распил нефтепровода - военкор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.