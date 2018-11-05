Посольство США на Украине призвало наказать виновных в нападении на Гандзюк

Посольство США на Украине призвало киевские власти наказать исполнителей и заказчиков убийства украинской активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.

«Посол Йованович: «От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков», — указывается в заявлении.

Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле здания прокуратуры Министерства внутренних дел Украины проходит акция в память о скончавшейся активистке.

4 ноября облитая кислотой активистка скончалась в больнице.