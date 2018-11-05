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Посольство США на Украине призвало наказать виновных в нападении на Гандзюк
05 ноября 2018, 00:09 • 73 • Украина
Посольство США на Украине призвало киевские власти наказать исполнителей и заказчиков убийства украинской активистки Екатерины Гандзюк.
© AFP
Соответствующее сообщение было опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.
«Посол Йованович: «От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле здания прокуратуры Министерства внутренних дел Украины проходит акция в память о скончавшейся активистке.
4 ноября облитая кислотой активистка скончалась в больнице.
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