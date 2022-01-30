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Посольство США на Украине предложило американцам маршруты эвакуации: "Ситуация непредсказуемая"
30 января 2022, 12:25 • 150 • Политика
Диппредставительство США в Киеве вновь предложило американцам покинуть территорию Украины и предложило маршруты эвакуации.
Гражданам США рекомендовано покинуть Украину в связи с небезопасной ситуацией, вновь дало рекомендации посольство в Киеве.
Диппредставительство представило дорожную карту с перечнем стран, через которые можно покинуть Украину.
- цитирует ТАСС сообщение на сайте посольства.
Дипломаты США полагают, что ситуация с безопасностью на Украине "по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения".
Американские дипломаты дают рекомендации по выезду гражданам: помимо рейсов из Киева, предлагаются маршруты через Польшу, Молдавию, Словакию, Венгрию и Румынию. Подчёркивается, что нельзя выезжать через Приднестровье. Посольство также просит всех американцев заполнить онлайн-форму в случае продолжения нахождения на Украине.
Помимо США, об эвакуации части дипкорпуса ранее заявляли Великобритания, Германия, Канада, Австралия, Япония.
Власти Украины назвали такое решение стран преждевременным. Президент Зеленский провёл встречу с главами дипмиссий и назвал такие решения "нагнетанием тревоги".
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