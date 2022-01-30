Посольство США на Украине предложило американцам маршруты эвакуации: "Ситуация непредсказуемая"

Диппредставительство США в Киеве вновь предложило американцам покинуть территорию Украины и предложило маршруты эвакуации.

Гражданам США рекомендовано покинуть Украину в связи с небезопасной ситуацией, вновь дало рекомендации посольство в Киеве.

Диппредставительство представило дорожную карту с перечнем стран, через которые можно покинуть Украину.

Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. Смотрите информацию о том, что Государственный департамент может и не может делать в условиях кризиса,

- цитирует ТАСС сообщение на сайте посольства.

Дипломаты США полагают, что ситуация с безопасностью на Украине "по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения".

Американские дипломаты дают рекомендации по выезду гражданам: помимо рейсов из Киева, предлагаются маршруты через Польшу, Молдавию, Словакию, Венгрию и Румынию. Подчёркивается, что нельзя выезжать через Приднестровье. Посольство также просит всех американцев заполнить онлайн-форму в случае продолжения нахождения на Украине.

Помимо США, об эвакуации части дипкорпуса ранее заявляли Великобритания, Германия, Канада, Австралия, Япония.

Власти Украины назвали такое решение стран преждевременным. Президент Зеленский провёл встречу с главами дипмиссий и назвал такие решения "нагнетанием тревоги".