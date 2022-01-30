Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Хотят помахаться в Сибири? Удачи!": Идею американца напасть на Россию...
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: В...
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа
Главная / Политика

Посольство США на Украине предложило американцам маршруты эвакуации: "Ситуация непредсказуемая"

30 января 2022, 12:25  •  150 • Политика
Диппредставительство США в Киеве вновь предложило американцам покинуть территорию Украины и предложило маршруты эвакуации.
Гражданам США рекомендовано покинуть Украину в связи с небезопасной ситуацией, вновь дало рекомендации посольство в Киеве.
Диппредставительство представило дорожную карту с перечнем стран, через которые можно покинуть Украину.
Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. Смотрите информацию о том, что Государственный департамент может и не может делать в условиях кризиса,
- цитирует ТАСС сообщение на сайте посольства.
Дипломаты США полагают, что ситуация с безопасностью на Украине "по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения".
Американские дипломаты дают рекомендации по выезду гражданам: помимо рейсов из Киева, предлагаются маршруты через Польшу, Молдавию, Словакию, Венгрию и Румынию. Подчёркивается, что нельзя выезжать через Приднестровье. Посольство также просит всех американцев заполнить онлайн-форму в случае продолжения нахождения на Украине.
Помимо США, об эвакуации части дипкорпуса ранее заявляли Великобритания, Германия, Канада, Австралия, Япония.
Власти Украины назвали такое решение стран преждевременным. Президент Зеленский провёл встречу с главами дипмиссий и назвал такие решения "нагнетанием тревоги".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


150
Источник
Похожие новости
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
30 января 2022, 01:20
Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Украины
30 января 2022, 08:55
Украине придётся пойти на "величайшее предательство": Когда Киев начнёт переговоры с Россией
30 января 2022, 07:10
Нападение России на Украину перенесено. Вместо войны - анекдот с новыми сроками
30 января 2022, 01:20
Киев сказал "а", Захарова договорила: "Давайте назовём вещи своими именами"
30 января 2022, 08:55
Пять требований русских к Казахстану. Пора подчиниться
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
30 января 2022, 01:20
Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Укра...
30 января 2022, 08:55
Украине придётся пойти на "величайшее предательство": Когда Киев начнёт пер...
30 января 2022, 01:20
По базе США в Сирии нанесли ракетные удары: Военкор заявил о раненых
30 января 2022, 07:10
Нападение России на Украину перенесено. Вместо войны - анекдот с новыми сроками
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2022, 09:05
Нуланд пошутила о начинке "Северного потока - 2" и вмиг получила "диагноз" от русских
28 января 2022, 07:20
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: Всего "один звонок!"
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"
25 января 2022, 22:10
Простая украинка с карабином Z15? Захарова разоблачила фейк британской The Times
29 января 2022, 00:15
Яков Кедми за минуту объяснил, почему соседи России продались США
29 января 2022, 23:35
После скандала с Никитой Михалковым журналиста Караулова дождалось разоблачение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.