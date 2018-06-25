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Посольство США на Украине осудило нападение на лагерь цыган во Львове

25 июня 2018, 16:39  •  42 • Украина
В посольстве США на Украине осудили нападение на лагерь цыган во Львове и призвали наказать виновных.
 
© Zoya Shu globallookpress.com
 

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

«Шокированы нападением на лагерь цыган во Львове. Злоумышленников следует привлечь к ответственности. В Европе, в том числе на Украине, нет места расизму и насилию», — указывается в заявлении.

Шоковані нападом на табір ромів у Львові. Зловмисники повинні бути притягнуті до відповідальності. В Європі, в тому числі в Україні, немає місця расизму та насильству.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на лагерь цыган во Львове погиб один человек.

В апреле телеканал «112 Украина» сообщал, что в Киеве националисты разобрали и сожгли лагерь цыган, предварительно прогнав оттуда часть людей.

В украинской полиции это назвали субботником, заявив, что никаких жалоб от цыган в связи с произошедшим не получали.

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