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Посольство США может переехать на запад Украины из-за "русского вторжения"

08 февраля 2022, 03:30  •  69 • Политика
Посольство США рассматривает возможность переезда на запад Украины, опасаясь возможного "русского вторжения", сообщают американские СМИ.
Информацию о возможном переезде американского посольства распространил американский новостной портал BuzzFeed, который сослался на свои источники. По их словам, в настоящее время власти США активно обсуждают этот вариант. Государственный департамент США от комментариев отказался.
Отметим, что в тот же день президент США Джо Байден призвал всех граждан США покинуть территорию Украины.
Я не говорю о наших дипломатах, я говорю об американцах, которые там находятся. Мне бы очень не хотелось, чтобы они оказались между двух огней, если вторжение все-таки будет. Я советовал бы им покинуть страну,
- отметил он.
Байден в очередной раз предупредил сограждан об угрозе вторжения России. На этот раз президент США решил не ограничиваться январём и февралём, как это делали американские СМИ, а сразу заявил, что Россия вторгнется на Украину, как только замёрзнет почва.
Отметим, что Россия уже неоднократно опровергала слухи о якобы готовящемся вторжении. Более того, даже Украина просила США прекратить распространять этот фейк, поскольку он нервирует население и отпугивает инвесторов.

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