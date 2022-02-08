Посольство США может переехать на запад Украины из-за "русского вторжения"

Посольство США рассматривает возможность переезда на запад Украины, опасаясь возможного "русского вторжения", сообщают американские СМИ.

Информацию о возможном переезде американского посольства распространил американский новостной портал BuzzFeed, который сослался на свои источники. По их словам, в настоящее время власти США активно обсуждают этот вариант. Государственный департамент США от комментариев отказался.

Отметим, что в тот же день президент США Джо Байден призвал всех граждан США покинуть территорию Украины.

Я не говорю о наших дипломатах, я говорю об американцах, которые там находятся. Мне бы очень не хотелось, чтобы они оказались между двух огней, если вторжение все-таки будет. Я советовал бы им покинуть страну,

- отметил он.

Байден в очередной раз предупредил сограждан об угрозе вторжения России. На этот раз президент США решил не ограничиваться январём и февралём, как это делали американские СМИ, а сразу заявил, что Россия вторгнется на Украину, как только замёрзнет почва.

Отметим, что Россия уже неоднократно опровергала слухи о якобы готовящемся вторжении. Более того, даже Украина просила США прекратить распространять этот фейк, поскольку он нервирует население и отпугивает инвесторов.