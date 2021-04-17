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Посольство США допустило увеличение числа своих военных на Украине
17 апреля 2021, 07:00 • 162 • Украина
США рассмотрят вопрос об увеличение военного присутствия на Украине, если в этом возникнет необходимость.
Об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин в ходе совместного онлайн-брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках визита во Львовскую область по поводу восьмой ротации американских военнослужащих в миссии JMTG-U.
«Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента, и если по нашим оценкам потребности увеличатся, мы этот вопрос рассмотрим», – заявила она.
Она добавила, что Вашингтон и его партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.
В свою очередь Шмыгаль рассказал о заинтересованности Украины в том, чтобы программа по подготовке украинских военных американскими инструкторами реализовывалась и в других регионах Украины - за пределами Львовской области и Яворовского боевого учебного центра.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с главой американского дипведомства Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Вашингтон привержен оказанию помощи Украине в удовлетворении ее потребностей по самообороне, выразив «обеспокоенность российским военным строительством».
В начале недели Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине.
Ранее глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России» и «держит оборону не только для себя, но и для Запада».
«Никакого страха сейчас быть не может, ведь любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы. Это почувствует каждая страна континента», - заявил сам Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, которое было распространено сегодня.
Депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что на Украине не было и не будет ни комплексов Patriot, ни военных иностранных баз.
В МИД РФ ранее сообщили, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают ее в «пороховую бочку». Также Москва советует США держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, ибо риски инцидентов очень высоки.
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