Посольство США допустило увеличение числа своих военных на Украине

США рассмотрят вопрос об увеличение военного присутствия на Украине, если в этом возникнет необходимость.Об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин в ходе совместного онлайн-брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках визита во Львовскую область по поводу восьмой ротации американских военнослужащих в миссии JMTG-U.«Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента, и если по нашим оценкам потребности увеличатся, мы этот вопрос рассмотрим», – заявила она.Она добавила, что Вашингтон и его партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.В свою очередь Шмыгаль рассказал о заинтересованности Украины в том, чтобы программа по подготовке украинских военных американскими инструкторами реализовывалась и в других регионах Украины - за пределами Львовской области и Яворовского боевого учебного центра.Ранее министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с главой американского дипведомства Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Вашингтон привержен оказанию помощи Украине в удовлетворении ее потребностей по самообороне, выразив «обеспокоенность российским военным строительством».В начале недели Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине.Ранее глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России» и «держит оборону не только для себя, но и для Запада».«Никакого страха сейчас быть не может, ведь любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы. Это почувствует каждая страна континента», - заявил сам Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, которое было распространено сегодня.Депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что на Украине не было и не будет ни комплексов Patriot, ни военных иностранных баз.В МИД РФ ранее сообщили, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают ее в «пороховую бочку». Также Москва советует США держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, ибо риски инцидентов очень высоки.