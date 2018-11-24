|
Посольство Сербии укрыло сбежавшую от суда участницу подготовки госпереворота в Черногории
24 ноября 2018, 02:39 • 61 • Политика
Обвиняемая в причастности к попытке государственного переворота в Черногории Бранка Милич сбежала из зала суда и укрылась от преследования в посольстве Сербии. По словам адвоката, она стала недосягаема для правоохранительных органов.
Боле того, дипмиссия скрывает Милич не только от полиции, но и от самого юриста. Он рассказал, что ему пришлось на некоторое время отлучиться из сербского посольства, а по возвращении его не впустили в здание.
Незадолго до побега Высший суд в Подгорице вынес постановление об аресте Милич из опасения, что она может скрыться.
Несколько ранее обвиняемая в подготовке попытки переворота объявила голодовку. Она заявила, что суд нарушает ее права, а уголовное дело назвала сфабрикованным властями Черногории ради вступления страны в НАТО.
Подпишитесь на нас
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
19 ноября 2018, 18:39
|
17 ноября 2018, 04:55
|
18 ноября 2018, 05:28
|
22 ноября 2018, 18:09
|
17 ноября 2018, 17:54
|
18 ноября 2018, 21:40
|
23 ноября 2018, 03:54