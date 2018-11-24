Посольство Сербии укрыло сбежавшую от суда участницу подготовки госпереворота в Черногории

Обвиняемая в причастности к попытке государственного переворота в Черногории Бранка Милич сбежала из зала суда и укрылась от преследования в посольстве Сербии. По словам адвоката, она стала недосягаема для правоохранительных органов.

Боле того, дипмиссия скрывает Милич не только от полиции, но и от самого юриста. Он рассказал, что ему пришлось на некоторое время отлучиться из сербского посольства, а по возвращении его не впустили в здание.

Незадолго до побега Высший суд в Подгорице вынес постановление об аресте Милич из опасения, что она может скрыться.

Несколько ранее обвиняемая в подготовке попытки переворота объявила голодовку. Она заявила, что суд нарушает ее права, а уголовное дело назвала сфабрикованным властями Черногории ради вступления страны в НАТО.