Посольство России заявило о миллионе российских солдат в Каталонии

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Дипломаты шуткой ответили на новые обвинения

Посольство России в Испании с юмором ответило на обвинения в том, что в Каталонию прибыли 10 тысяч русских солдат, которые займутся регионом после провозглашения его независимости. Среди каталонцев ответ дипмиссии вызвал восторг.

Напомним, накануне в Барселоне и Жироне задержали 30 бизнесменов и политиков, выступающих за независимость Каталонии. Их обвинили во взятках, отмывании денег и организации общественных беспорядков, пишет телеканал "360". Следствие полагает, что именно они являются инициаторами движения, призывающего к отделению Каталонии от Испании.

В ходе обысков, как следует из ордера, у задержанных обнаружили признаки "русского вмешательства" в каталонский конфликт. Сообщалось, что в регион планировалось прибытие группы 10 тысяч военных из России, созданной еще во "времена Горбачева". Они должны были оказать помощь Каталонии после признания ее независимости, включая погашение долга ее перед Испанией. Однако, как отметили в российском посольстве, появившаяся информация на этот счет неполная, пишет RT.

"Надо добавить два нуля к числу солдат, и самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать", – написано в официальном аккаунте дипмиссии в "Твиттере".