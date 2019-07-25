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Посольство России выясняет обстоятельства задержания танкера на Украине
25 июля 2019, 15:54 • 65 • Украина
Посольство России в Киеве выясняет обстоятельства задержания силами СБУ российского танкера.
©Служба безпеки України
«Занимаемся этим вопросом. Пока ничего не могу дополнительно сообщить, кроме той информации, что появилась. Выясняем обстоятельства», — приводит Интерфакс слова представителя дипломатической миссии Дениса Голенко.
Как заявили на Украине, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».
На судне был проведён обыск.
МИД России предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера.
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