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Посольство России выясняет обстоятельства задержания танкера на Украине

25 июля 2019, 15:54  •  65 • Украина
Посольство России в Киеве выясняет обстоятельства задержания силами СБУ российского танкера.
 
©Служба безпеки України
 

«Занимаемся этим вопросом. Пока ничего не могу дополнительно сообщить, кроме той информации, что появилась. Выясняем обстоятельства», — приводит Интерфакс слова представителя дипломатической миссии Дениса Голенко.

Как заявили на Украине, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».

На судне был проведён обыск.

МИД России предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера.

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