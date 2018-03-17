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Посольство России в США заявило о гарантии открытости выборов президента РФ
17 марта 2018, 06:09 • 48 • Политика
ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Госдепартамент своим комментарием о недопуске наблюдателей на выборы президента России продемонстрировал пример вмешательства во внутренние дела, открытость избирательного процесса будет гарантирована. Об этом в пятницу заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
"От лица России: представитель Госдепартамента показывает еще один пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь при помощи ложных новостей, - сказано в сообщении в официальном Twitter дипмиссии. - Плохая попытка навредить российской демократии, это не сработает".
В посольстве заверили, что "полная прозрачность президентских выборов будет гарантирована". Российские дипломаты также напомнили, что в США во время прошлых избирательных кампаний власти отдельных штатов, в частности Алабамы и Техаса, в принципе не допускали на участки иностранных наблюдателей.
Ранее начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт выступила с утверждением о том, что Центральная избирательная комиссия РФ якобы не допустила на выборы более 5 тыс. независимых наблюдателей, представлявших "независимые СМИ".
Как ранее проинформировала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, число иностранных и международных наблюдателей, которые будут работать на президентских выборах, приблизилось к 1,5 тыс. человек. Изначально в Центризбиркоме прогнозировали участие 1 тыс. иностранных наблюдателей. 16 марта пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Раймер сообщил ТАСС, что за ходом выборов главы российского государства 18 марта будут следить 583 представителя ОБСЕ из 44 стран.
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