Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не чини, что не сломано: Страны-посредники подтвердили соблюдение Ираном ядерной...
Юрий Кот: Аваков решил избежать уличных стычек и поддержать русофобскую мировую ...
«Голос» готовит информационную атаку на выборы президента России
Трамп посулил Ким Чен Ыну "светлое будущее" в обмен на ядерные ракеты ...
Главная / Политика

Посольство России в США заявило о гарантии открытости выборов президента РФ

17 марта 2018, 06:09  •  48 • Политика

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Госдепартамент своим комментарием о недопуске наблюдателей на выборы президента России продемонстрировал пример вмешательства во внутренние дела, открытость избирательного процесса будет гарантирована. Об этом в пятницу заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

"От лица России: представитель Госдепартамента показывает еще один пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь при помощи ложных новостей, - сказано в сообщении в официальном Twitter дипмиссии. - Плохая попытка навредить российской демократии, это не сработает".

В посольстве заверили, что "полная прозрачность президентских выборов будет гарантирована". Российские дипломаты также напомнили, что в США во время прошлых избирательных кампаний власти отдельных штатов, в частности Алабамы и Техаса, в принципе не допускали на участки иностранных наблюдателей.

Ранее начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт выступила с утверждением о том, что Центральная избирательная комиссия РФ якобы не допустила на выборы более 5 тыс. независимых наблюдателей, представлявших "независимые СМИ".

Как ранее проинформировала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, число иностранных и международных наблюдателей, которые будут работать на президентских выборах, приблизилось к 1,5 тыс. человек. Изначально в Центризбиркоме прогнозировали участие 1 тыс. иностранных наблюдателей. 16 марта пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Раймер сообщил ТАСС, что за ходом выборов главы российского государства 18 марта будут следить 583 представителя ОБСЕ из 44 стран.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

48
Источник
Похожие новости
16 марта 2018, 20:24
Косачев: о нарушении прав россиян на Украине надо заявить на всех международных площадках
16 марта 2018, 12:39
Мэттис заявил, что уход Тиллерсона не скажется на отношениях США с союзниками
17 марта 2018, 04:54
Россия категорически против: Лавров назвал катастрофой военный сценарий денуклеаризации КНДР

Загрузка...
16 марта 2018, 07:24
Российская биатлонистка Анна Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой
17 марта 2018, 01:39
Не чини, что не сломано: Страны-посредники подтвердили соблюдение Ираном ядерной сделки
16 марта 2018, 22:24
Может, Скрипаль жив, может, нет: Посол РФ в Лондоне пожаловался на неразговорчивость англичан
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 07:24
Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
14 марта 2018, 15:09
Эксперты США посоветовали Путину сменить внешность и исчезнуть
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
15 марта 2018, 04:09
Учите английский, нам еще пленных допрашивать: Соцсети ответили Терезе Мэй
14 марта 2018, 05:24
Слишком далеко зашла: Экс-премьер Франции осадил Терезу Мэй за ее голословные обвинения РФ
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.