Посольство России в США считает ошибочным вынесение обвинительного приговора Тищенко

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Вынесение обвинительного приговора россиянину Олегу Тищенко в США является ошибочным шагом, дипломаты РФ следят за процессом его депортации на родину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в США.

Тищенко, которого власти Соединенных Штатов обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей, в среду частично признал свою вину в суде по двум из пяти пунктов обвинения, которые касаются "незаконного вывоза оружия и боеприпасов из США". Другие три пункта обвинения, касающиеся сговора с целью нанесения ущерба интересам США и контрабанды товаров в эту страну, были сняты. Суд постановил депортировать Тищенко в Россию примерно в течение суток.

"Американская юстиция огласила очередной обвинительный приговор в отношении российского гражданина, - отмечается в заявлении. - По надуманному обвинению (контрабанда продукции военного назначения) осужден доставленный ранее из Грузии в США О. М. Тищенко. Глубоко разочарованы подобной практикой американских властей. Призываем отказаться от нее в пользу налаживания эффективного взаимодействия правоохранительных структур двух стран".

Дипломаты сообщили, что Тищенко "был передан иммиграционным властям США в зале суда для его последующей депортации" и настоящее время направляется в Россию. В период нахождения россиянина в тюрьме в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) посольство "постоянно поддерживало с ним связь, отстаивало его права и законные интересы, добиваясь смягчения условий пребывания в заключении", говорится в заявлении. "Со своей стороны проконтролируем процесс депортации россиянина в Россию", - добавили в диппредставительстве.

Посольство РФ в США ранее заявило, что в деле Тищенко имеются признаки провокации со стороны американских спецслужб.

Решение суда

Как отмечалось в поступившем в электронную базу суда в среду постановлении об освобождении Тищенко, россиянин был приговорен к тюремному заключению продолжительностью 12 месяцев и один день. Ранее он уже отбыл в заключении более продолжительный срок. В документе отмечается: "Подзащитный является гражданином России, он находился под стражей федеральных органов в течение 12 месяцев и четырех дней. У подзащитного ранее не было судимостей в США, а документы, предоставленные Российской Федерацией, свидетельствуют о том, что у него не было судимостей в России".

Суд предписал передать россиянина сотрудникам Министерства внутренней безопасности США (МВБ) с целью доставки его в аэропорт в Солт-Лейк-Сити для последующей "самостоятельной депортации" в Россию. Как уточняется в постановлении, Тищенко должен был отправиться из США в Россию рейсом с пересадкой в Амстердаме. Самолет вылетел из Солт-Лейк-Сити в среду днем по местному времени.

Согласно записи в электронной базе суда, от россиянина не требуют выплаты каких-либо штрафов. Ранее предполагалось, что Тищенко может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет в случае признания его виновным. До этого россиянин не признавал себя виновным по предъявленным обвинениям.

О деле Тищенко

По версии американской стороны, Тищенко 22 июня 2011 года обратился к пользователям онлайн-форума поклонников тренажеров воздушного боя с просьбой помочь ему с доставкой в Москву руководств по летной эксплуатации американских истребителей F-16, которые он собирался приобрести на интернет-аукционе eBay, но не мог получить из-за "ограничений, наложенных на зарубежных покупателей". Один из пользователей получил инструкцию на свой адрес в США и переправил ее в Москву.

В марте 2016 года сотрудник МВБ США, работавший под прикрытием, познакомился с россиянином на онлайн-форуме поклонников тренажеров воздушного боя и предложил свои услуги в получении летных инструкций. По версии американцев, Тищенко заинтересовался руководствами к 26 образцам воздушной техники, включая F-16C, A-10, F-35 и F-22. Россиянин, как утверждает МВБ, знал, что таким образом совершает уголовно наказуемое деяние в США. Переговоры агента МВБ и Тищенко велись с помощью Skype и запротоколированы американской стороной в качестве доказательства.

Адвокаты Тищенко неоднократно заявляли, что россиянин является разработчиком компьютерных игр, в том числе авиационных симуляторов. Как отмечалось, этим был обусловлен его интерес к летным инструкциям.

Американские власти предъявили россиянину обвинения заочно еще 15 июня 2016 года, однако арестовать его смогли только в этом году после того, как Грузия удовлетворила запрос США на выдачу подозреваемого.

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