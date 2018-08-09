Посольство России в США предложило Госдепу предать гласности переписку по новым санкциям

• 263 • Политика

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в США предложило Госдепартаменту предать гласности межведомственную переписку по введению санкций из-за дела Cкрипалей. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, распространенном в среду.

"Со своей стороны напомнили принципиальные подходы к событиям в Великобритании, которые посольство излагало в соответствующих письмах в Госдепартамент. Подтвердили, что мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных", - говорится в заявлении.

"Предложили предать гласности переписку по этому вопросу. Ответа пока не последовало", - говорится в сообщении диппредставительства.

В диппредставительстве также отметили, что власти США не предоставили фактов или доказательств причастности России к делу Скрипалей.

"8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российский Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании С. Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало", - говорится в заявлении диппредставительства.

"На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения", - подчеркивается в заявлении. "В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "виновности России", - уточняется в сообщении.

Ранее вашингтонская администрация объявила о том, что с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как отметил ранее тот же представитель Госдепартамента, через 90 дней власти США примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.