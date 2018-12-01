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Посольство России в Лондоне: Мэй «отравляет атмосферу» саммита G20

01 декабря 2018, 03:39  •  76 • Политика
Заявления Терезы Мэй по ситуации в Керченском проливе носят явный антироссийский характер и «заведомо отравляют рабочую атмосферу» саммита G20. Об этом в пятницу информировали представителей СМИ в посольстве нашей страны в Лондоне.
Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании призвала Россию отпустить задержанные после провокации в Керченском проливе корабли и их команды на свободу. Она также отметила, что намерена возглавить усилия Евросоюза по ужесточению санкционного давления на нашу страну.
По мнению российских дипломатов, подобные высказывания лишний раз подтверждают, что Лондон планирует использовать тему санкционного давления на Россию для того, чтобы контролировать внешнюю политику ЕС и после того, как Великобритания оставит данный политический блок.
Также отметим, что ранее страны - участницы G7 совместно с верховным представителем Евросоюза приняли совместное заявление по инциденту 25 ноября. В нем они озвучили позицию, аналогичную той, которую отстаивает Тереза Мэй.
«С сожалением констатируем, что руководство Великобритании в лице Терезы Мэй делает подобные заявления накануне важного международного саммита, тем самым заведомо отравляя рабочую атмосферу такой авторитетной площадки, как «группа двадцати», и пытаясь препятствовать конструктивному диалогу в интересах всех ее участников», - отметили в посольстве России в Великобритании.
Комментарий дипмиссии приводит РИА Новости.

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