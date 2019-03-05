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Посольство России в Лондоне хочет провести день открытых дверей для британских шпионов
05 марта 2019, 20:24 • 98 • Политика
Посольство России в Лондоне отреагировало на публикации в СМИ и иронично предложило провести день открытых дверей для всех британских шпионов и сотрудников спецслужб, так пристально следящих за работой российских дипломатов.
Посольство России в Великобритании планирует организовать день открытых дверей для британских шпионов. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.
Ранее британские СМИ со ссылкой на спецслужбы страны опубликовали информацию о том, что за несколько дней до инцидента в Солсбери в посольстве РФ якобы наблюдалась необычная активность.
"Должно быть, трудно наблюдать за тем, как работают другие. Мы обязательно должны устроить день открытых дверей для тех, кто так пристально следит за нами", - иронично отреагировали дипломаты.
Напомним, ранее сотрудники посольства России в Лондоне допустили возможность того, что британские власти лишили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию возможности свободно передвигаться и вообще вывезли их с территории страны.
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