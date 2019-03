Посольство России в Лондоне хочет провести день открытых дверей для британских шпионов

Посольство России в Великобритании планирует организовать день открытых дверей для британских шпионов. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Ранее британские СМИ со ссылкой на спецслужбы страны опубликовали информацию о том, что за несколько дней до инцидента в Солсбери в посольстве РФ якобы наблюдалась необычная активность.

"Должно быть, трудно наблюдать за тем, как работают другие. Мы обязательно должны устроить день открытых дверей для тех, кто так пристально следит за нами", - иронично отреагировали дипломаты.

Напомним, ранее сотрудники посольства России в Лондоне допустили возможность того, что британские власти лишили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию возможности свободно передвигаться и вообще вывезли их с территории страны.

Must be hard to observe other people working. We should definitely arrange an open house day for those who watch us so closely. pic.twitter.com/HUHaooE4T8