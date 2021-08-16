Посольство России в Кабуле приняло меры по защите дипломатов от боевиков

Посольство России в Кабуле приняло меры по защите русских дипломатов от боевиков, захвативших столицу Афганистана. "Непосредственных угроз для коллектива нет", - говорят в диппредставительстве.

Об этом в воскресенье сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. По его словам, пока угрозы безопасности для дипломатов нет, хотя ситуация в городе всё же накладывает отпечаток на работу посольства.

Мы заблаговременно провели очень серьёзный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности и в настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива нет,

- отметил Жирнов, выступая в эфире телеканала "Россия 1".

Посол также отметил, что в диппредставительство стали обращаться граждане России афганского происхождения, которые просят вывезти их в Москву. В настоящее время русские дипломаты работают над решением этой проблемы.

В воскресенье боевики из группировки "Талибан"* вошли в Кабул и захватили президентский дворец, потребовав от правительства официально передать им бразды правления страной. В этот же день президент Афганистана Ашраф Гани снял с себя полномочия и бежал из страны. По одним данным, он скрылся в Таджикистане, по другим - в Омане.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.