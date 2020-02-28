Посольство России: турецкий спецназ обеспечивает безопасность загранучреждений РФ в стране

АНКАРА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Безопасность российских загранучреждений на территории Турции обеспечивают силы турецкого полицейского спецназа. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

"Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры", - сказала она.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как заявлял на полях Мюнхенской конференции по безопасности замглавы МИД РФ Александр Грушко, РФ ожидает от Турции обеспечения безопасности российских дипломатов.