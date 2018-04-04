Посольство России требует предоставить доступ к экипажу арестованного на Украине судна «Норд»

Российское посольство в Киеве требует от Украины немедленно предоставить консульский доступ к членам экипажа арестованного керченского судна «Норд», сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Посольство плотно работает по этому делу. Требуем от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к российским гражданам, будем добиваться их освобождения и скорейшего возвращения судна владельцу», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что капитан арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимир Горбенко находится в Херсоне в подразделении СБУ по Крыму.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.