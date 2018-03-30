Посольство России сообщило, что сроки оказания консульских услуг на Украине могут увеличиться

После высылки российских дипломатов с Украины сроки предоставления консульских услуг могут увеличиться. Об этом сообщили в посольстве России на Украине.

«Уведомляем вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идёт об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

Ранее Украина объявила о решении выслать 13 российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери. Также выслать российских дипломатов решили США, Канада, Австралия и ряд европейских стран.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал в беседе с ФАН высылку Украиной российских дипломатов.