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Посольство России сообщило, что сроки оказания консульских услуг на Украине могут увеличиться
30 марта 2018, 01:24 • 69 • Украина
После высылки российских дипломатов с Украины сроки предоставления консульских услуг могут увеличиться. Об этом сообщили в посольстве России на Украине.
Reuters
«Уведомляем вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идёт об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
Ранее Украина объявила о решении выслать 13 российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери. Также выслать российских дипломатов решили США, Канада, Австралия и ряд европейских стран.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал в беседе с ФАН высылку Украиной российских дипломатов.
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