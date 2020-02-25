Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Постпред России в Женеве заявил, что США являются самым крупным должником перед ...
Америка захватывает мировой рынок микросхем
Остановить эпидемию: посол Китая в Москве сообщил о разработке вакцины от корона...
Ложкой не звенеть, свитер не заправлять: пособие советского разведчика (Борная С...
Главная / Политика

Посольство России прокомментировало обвинения во вмешательстве в американские выборы

25 февраля 2020, 05:39  •  53 • Политика

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Антироссийские заявления участников предвыборной кампании в США привели к беспрецедентной деградации двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии российского посольства в Вашингтоне.

"Наша позиция проста и понятна. Российская Федерация не "вмешивается" во внутренние процессы других стран. Призываем политиков прекратить голословные обвинения. Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений", - отмечают дипломаты.

Россия готова к субстантивному обсуждению с США вопросов информационной безопасности, а также других проблем. "Напоминаем, что Российская Федерация и Соединенные Штаты являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими особую ответственность за международный мир и безопасность. Конструктивный и прагматичный диалог между нашими странами критически важен для всей мировой общественности. Вновь подтверждаем нашу готовность к субстантивному обсуждению с американской стороной тематики информационной безопасности и других проблем", - отметили российские дипломаты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 02:24
Постпред России в Женеве заявил, что США являются самым крупным должником перед ООН
24 февраля 2020, 15:24
"Это не логично": Советник Трампа о намерении России "снова" вмешаться в выборы
24 февраля 2020, 21:54
Это всё русские виноваты. И их "бледный мистик" в Белом доме
25 февраля 2020, 05:39
Посольство России прокомментировало обвинения во вмешательстве в американские выборы
24 февраля 2020, 12:09
Продажа Сбербанка - афера или "сделка века"? Пронько и Малофеев о расследовании
24 февраля 2020, 15:24
"Намеренный вброс": Захарова отвергла "коронавирусные нападки" США на Росиию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2020, 08:54
Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?
19 февраля 2020, 15:09
"Реально страшно!" Эти русские платили миллионы, а мы страдали. Откровения хоккеистов-иностранцев как явление
23 февраля 2020, 15:24
Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»
22 февраля 2020, 08:09
Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, провоцируя Россию - Баранец
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупации и убийствах украинцев"
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
24 февраля 2020, 12:09
"Убийцам раздали медали": Скабеева задала неудобный вопрос Зеленскому после требования наказать протестующих
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.