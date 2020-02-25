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Посольство России прокомментировало обвинения во вмешательстве в американские выборы
25 февраля 2020, 05:39 • 53 • Политика
ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Антироссийские заявления участников предвыборной кампании в США привели к беспрецедентной деградации двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии российского посольства в Вашингтоне.
"Наша позиция проста и понятна. Российская Федерация не "вмешивается" во внутренние процессы других стран. Призываем политиков прекратить голословные обвинения. Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений", - отмечают дипломаты.
Россия готова к субстантивному обсуждению с США вопросов информационной безопасности, а также других проблем. "Напоминаем, что Российская Федерация и Соединенные Штаты являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими особую ответственность за международный мир и безопасность. Конструктивный и прагматичный диалог между нашими странами критически важен для всей мировой общественности. Вновь подтверждаем нашу готовность к субстантивному обсуждению с американской стороной тематики информационной безопасности и других проблем", - отметили российские дипломаты.
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