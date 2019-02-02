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Посольство России призвало США и ЕС заставить Украину освободить Вышинского
02 февраля 2019, 19:54 • 59 • Украина
Посольство России в Вашингтоне призвало США и Евросоюз заставить украинские власти освободить руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
© РИА Новости
«Пора США и ЕС заставить киевский режим освободить журналиста Кирилла Вышинского, расследовать гибель Валерия Иванова от пыток на Украине, наказать виновных в сожжении людей в Доме профсоюзов (Одесса, 2014 год) и убийстве журналистов на Украине», — говорится в сообщении в Twitter.
Как отмечается, сообщение дипмиссии последовало в ответ на запись на русскоязычной странице Госдепа, где приводились слова спецпредставителя ведомства по Украине Курта Волкера о том, какие дополнительные меры США «должны предпринять, если Россия не вернёт украинских моряков и продолжит заявлять о контроле над Керченским проливом».
В конце января Херсонский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского о незаконности продления его ареста.
Ранее суд продлил до 16 февраля срок содержания Вышинского под стражей. Журналиста обвиняют в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
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