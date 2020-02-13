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Посольство России призвало граждан Турции решить, считать ли США союзниками

13 февраля 2020, 07:09  •  37 • Политика

ТАСС, 13 февраля. Посольство России в Анкаре в среду опубликовало на своей странице в Twitter пост, в котом призвало граждан Турции решить, следует ли считать США союзниками.

К записи, размещенной посольством, прикреплены две иллюстрации. Одна из них представляет собой кадр с изображением Госсекретаря США Майкла Помпео и его цитатой о гибели турецких военных при атаке в Идлибе: "Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию, которая потеряла в этой атаке своих военных".

Вторая картинка - инфографика агентства Anadolu с данными о помощи США курдским "Силам народной самообороны" (СНС), которые признаны Анкарой террористической группировкой. Иллюстрации сопровождает подпись "Судите сами".

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

В ходе наступления сирийской армии 3 и 10 февраля турецкие военные дважды попадали под ее обстрел. В ответ на это турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии в Идлибе. В настоящее время, по многочисленным сообщениям из региона, Анкара перебрасывает в Идлиб дополнительные военные подразделения. В ближайшее время Россия и Турция намерены провести новые дипломатические консультации по Идлибу.

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