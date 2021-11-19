Посольство России предъявило требование к властям США за обиженных русских

Посольство России в США прокомментировало провокационные и даже враждебные действия США против русских в связи с приостановкой работы КСОРС. "Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры", - говорится в публикации диппредставительства.

Накануне на сайте Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) появилось заявление о приостановке работы структуры. Как отметили в посольстве России в США, причиной приостановки работы послужило "продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей".

На официальной странице посольства в Facebook действия американской стороны были расценены как провокационные и даже враждебные.

Дипломаты без прикрас рассказали о том, как в Соединённых Штатах обижали представителей русской диаспоры, заподозрив их в работе на территории Америки без регистрации в качестве иностранных агентов. В частности, дипломаты сообщили о том, что "сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили обыски и допросы представителей диаспоры, изымали персональные вещи".

Разумеется, подобные действия вызвали возмущение у нашей стороны. В посольстве предъявили властям США требование: "Незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры".

"Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США, - подчеркнули дипломаты. - По сути, речь идёт о грубом попрании личных свобод в стране, претендующей именоваться "оплотом демократии".