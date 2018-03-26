Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Упростить пожарные инструкции вплоть до отмены": Собчак решила всех ...
Украина задержала российский «Норд»
Глава МИД Сербии - о высылке дипломатов: Холодная война давно переросла в "...
Галлас: ЧМ-2018 не должен становиться средством решения политических проблем
Главная / Политика

Посольство России предложило подписчикам выбрать консульство США для закрытия

26 марта 2018, 22:54  •  184 • Политика
Дипмиссия разместила голосование в своем Twitter.
Посольство России в США опубликовало в своем Twitter голосование для подписчиков по вопросу о том, какое американское консульство в России следует закрыть в ответ на высылку дипломатов.
В сообщении посольства предложены три варианта: консульство во Владивостоке, дипмиссия в Екатеринбурге и консульство в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее США приняли решение выслать 60 сотрудников российских дипмиссий под предлогом санкций за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, хотя причастность Москвы к этому никем не доказана и даже не аргументирована.
Кроме того, Вашингтон закроет российское генконсульство в Сиэтле.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

184
Источник
Похожие новости
26 марта 2018, 01:24
МО РФ: британцы пытались спасти Скрипалей обычным антидотом, который не подействовал
26 марта 2018, 19:39
Украина тоже взрослая: Интернет посмеялся над "англосаксонской солидарностью" Петра Порошенко
26 марта 2018, 19:39
МВД упростит жизнь иностранным специалистам и студентам: Получить паспорт России станет легче

Загрузка...
26 марта 2018, 17:39
Россия выразила протест в связи с высылкой дипломатов
26 марта 2018, 00:09
Обман и насилие унии
26 марта 2018, 22:54
Нам же будет хуже: В Верховной Раде описали последствия высылки российских дипломатов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 марта 2018, 18:54
В Ливии недовольны "односторонней" внешней политикой России
20 марта 2018, 10:54
США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить
23 марта 2018, 20:09
Турецкие соцсети: "Самолет F-16 cбили США после разговора Трампа с Эрдоганом"
24 марта 2018, 04:09
Версия: Буддийский монах сподвиг Яценюка вывезти золото скифов с Украины в США
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
23 марта 2018, 10:24
Анкару предупредили на языке «Точки» и «Градов»
22 марта 2018, 08:24
Украина: цирк приехал, представление началось!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.