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Посольство России предложило подписчикам выбрать консульство США для закрытия
26 марта 2018, 22:54 • 184 • Политика
Дипмиссия разместила голосование в своем Twitter.
Посольство России в США опубликовало в своем Twitter голосование для подписчиков по вопросу о том, какое американское консульство в России следует закрыть в ответ на высылку дипломатов.
В сообщении посольства предложены три варианта: консульство во Владивостоке, дипмиссия в Екатеринбурге и консульство в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее США приняли решение выслать 60 сотрудников российских дипмиссий под предлогом санкций за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, хотя причастность Москвы к этому никем не доказана и даже не аргументирована.
Кроме того, Вашингтон закроет российское генконсульство в Сиэтле.
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