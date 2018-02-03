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Посольство России потребовало от США прекратить захваты русских по всему миру
03 февраля 2018, 11:39 • 65 • Политика
Диппредставительство добивается от американцев точной информации о похищенном из Испании Петре Левашове, обвиняемом в хакерстве.
Посольство России в Вашингтоне окажет содействие российскому гражданину Петру Левашову, экстрадированному в США из Испании по обвинению в хакерстве. Об этом сообщил представитель посольства.
По его словам, российские дипломаты оказывали и будут оказывать и дальше помощь попавшим в беду согражданам, добиваясь соблюдения их законных интересов и также скорейшего возвращения домой. При этом представитель посольства отметил, что пока что из США не поступало официального извещения об экстрадиции Петра Левашова.
На днях МИД России в очередной раз предупредил выезжающих за границу российских граждан об угрозе подвергнуться задержанию по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.
"Требуем от США прекращения захватов граждан России по всему миру", - заключили в российском посольстве.
Напомним, Левашов обвиняется в создании ботнет-сети Kelihos, в мошенничестве в интернете и незаконном перехвате электронных сообщений. Ранее Минюст США сообщил, что Левашов с помощью сети зараженных компьютеров получал логины и пароли, рассылал спам и вирусы на компьютеры пользователей.
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