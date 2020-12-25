|
Посольство России ответило МИД Литвы на отказ от сближения с Москвой
25 декабря 2020, 15:55 • 180 • Политика
Дипмиссия призвала Вильнюс помнить об интересах своих граждан
Российское посольство отреагировало на громогласное заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, выступившего недавно за отказ от улучшения отношений с Москвой.
Не так давно Ландсбергис заявил, что в попытках наладить взаимодействие с российской стороной нет необходимости. Более того, Вильнюс может попасть под общую "наивность" многих государств, которые "ошибочно" полагают, что необходимо улучшить отношения с Россией, и такие опасные настроения, которые полны "дьявольского соблазна", набирают популярность среди населения Литвы.
В российской дипмиссии отметили, комментируя заявление главы внешнеполитического ведомства Литвы, что подобные высказывания довольно странно слышать, учитывая то, что политика должна строиться с учетом мнения населения.
"Особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее", – говорится в заявлении посольства РФ, опубликованного на официальной странице дипмиссии в "Твиттер".
Ранее в МИД Литвы заявили, что Кремль готовится к "аннексии" Белоруссии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
180
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2020, 20:45
|
21 декабря 2020, 05:35
|
19 декабря 2020, 02:15
|
19 декабря 2020, 18:45
|
19 декабря 2020, 21:30
|
19 декабря 2020, 19:40
|
23 декабря 2020, 08:55