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Посольство России оценило "креатив" США
04 февраля 2022, 06:45 • 137 • Политика
Высокопоставленные американские чиновники озвучили сценарий фейкового видеоролика, якобы готовящегося Россией. Посольство России оценило "креатив" и опубликовало комментарий по этому поводу.
В США утверждают, что Россия готовит спецоперацию против Украины. Был даже озвучен сценарий.
В русском посольстве сообщили, что ничуть не удивились появлению "нового "креативного" сценария", который был обнародован пресс-секретарями Госдепа и Пентагона.
"Это свойственно США", - констатировали в дипмиссии.
В Facebook дипломаты напомнили, что Штаты уже использовали подлоги как повод для военной интервенции по всему миру. Например, инцидент с пробиркой Колина Пауэлла.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что располагает информацией о якобы готовящемся Россией фейковом видео, где будет показано "нападение ВСУ". Он даже описал содержание ролика. Журналист потребовал доказательств. Разгорелся скандал.
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