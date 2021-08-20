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Посольство России опровергло выдуманную Испанией причину отказа пускать корабли РФ в свой порт

20 августа 2021, 18:45  •  18 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Слова Мадрида оказались далеки от правды
В прессе активно обсуждается новый скандал на международной арене. Испания по непонятным причинам не пустила наши военные корабли в свой порт. Подробности резонансного инцидента озвучили в российском посольстве в Испании.
В первую очередь, дипломаты опровергли заявление Мадрида о случившемся. Ранее в Испании объяснили недружелюбное решение тем, что российская сторона якобы не предоставила все необходимые для захода в порт сведения. Теперь же выясняется, что это неправда.
Испанский МИД заявлял, что Россия проигнорировала их требование предоставить данные о целях плавания и конечной точке маршрута. Якобы именно поэтому россиян не пустили в порт Сеуты в Северной Африке.
Однако, по словам представителей российского посольства, данное заявление не имеет ничего общего с реальностью. Дипломаты подчеркнули: как только российская сторона получила соответствующий запрос от испанцев, все необходимые сведения были оперативно переданы в местный МИД, пишет РИА "Новости".
По какой причине испанская сторона решила ввести международное сообщество в заблуждение, пока непонятно.
Впрочем, Мадрид продолжает настаивать на другой версии. Представители МИД Испании уверяют, что неприятный инцидент случился из-за того, что россияне не предоставили необходимые для захода в порт документы. Таким образом, испанский отказ был вызван формальной причиной.
К слову, ранее военный специалист Александр Леонков предположил, что недружественное решение Испании носит чисто политический характер.

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