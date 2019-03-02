Посольство России оказывает помощь задержанному в Греции Калинину

Посольство России в Греции оказывает консульскую помощь задержанному по запросу Украины россиянину Евгению Калинину.

«С первого момента мы оказываем российскому гражданину всю необходимую консульскую помощь», — сказали в посольстве РИА Новости.

Ранее адвокат Яннис Рахиотис сообщил, что российский специалист в сфере энергетики Евгений Калинин задержан в Греции по запросу Украины.

По словам юриста, Украина обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства, при этом Рахиотис убеждён, что «это дело является политическим», а россиянин находится в списке сайта «Миротворец».