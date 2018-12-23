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Посольство России обвинило министра обороны Британии в подстрекательстве

23 декабря 2018, 12:09  •  182 • Политика
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подстрекает Киев к организации новых провокаций. Об этом заявило посольство Российской Федерации в Лондоне.
Напомним, ранее стало известно о том, что британский политик прибыл в Одессу. По словам Уильямсона, его визит напрямую связан с инцидентом в Керченском проливе.
Как считают российские дипломаты, не справившись с задачей по нейтрализации дронов в районе аэропорта Гатвик, глава Минобороны Великобритании занялся более "важным" делом, которое заключается в подстрекательстве киевского режима к новым военным провокациям.
"Сигнал в России действительно приняли: он заключается в том, что на какие безответственные шаги ни пошел бы киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку", - указано в заявлении посольства.
Дипломаты добавили, что поездка министра особенно показательна на фоне планов главы Украины Петра Порошенко организовать провокации в Донбассе и Крыму, которые позволят Киеву продлить режим военного положения накануне выборов.
Ранее стало известно о том, что порт Одессы посетило многоцелевое гидрографическое судно Военно-морских сил Соединенного Королевства Echo. Кроме того, представители ДНР сообщили о переброске в Донбасс бойцов британского спецназа SAS.

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