Посольство России в Британии не может констатировать, что Сергей и Юлия Скрипаль живы, заявил пресс-секретарь российского представительства.

Посольство России в Великобритании не может подтвердить, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия до сих пор живы. Об этом заявил пресс-секретарь российского представительства в Британии.

Речь идет о якобы отравленном российскими спецслужбами британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской стороны, в начале марта 2018 года Скрипаль и его дочь отравились российским суперсмертельным ядом "Новичок", но были спасены усилиями британских врачей. Однако внятно объяснить, для чего России понадобилось травить столь экзотическим способом давно обмененного на российских разведчиков предателя, и почему его вместе с дочкой так усиленно прячут от всех, в Британии не могут.

В этой связи у российского посольства нет оснований считать, что Скрипали вообще живы. Тем более, что в общении с ними отказывают даже ближайшим родственникам, вроде матери и племянницы.