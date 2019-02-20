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Посольство России не может подтвердить, что Скрипали ещё живы

20 февраля 2019, 23:39  •  16 • Политика
Посольство России в Британии не может констатировать, что Сергей и Юлия Скрипаль живы, заявил пресс-секретарь российского представительства.
Посольство России в Великобритании не может подтвердить, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия до сих пор живы. Об этом заявил пресс-секретарь российского представительства в Британии.
Речь идет о якобы отравленном российскими спецслужбами британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской стороны, в начале марта 2018 года Скрипаль и его дочь отравились российским суперсмертельным ядом "Новичок", но были спасены усилиями британских врачей. Однако внятно объяснить, для чего России понадобилось травить столь экзотическим способом давно обмененного на российских разведчиков предателя, и почему его вместе с дочкой так усиленно прячут от всех, в Британии не могут.
В этой связи у российского посольства нет оснований считать, что Скрипали вообще живы. Тем более, что в общении с ними отказывают даже ближайшим родственникам, вроде матери и племянницы.
"Посольство РФ в Британии не может констатировать, что Сергей и Юлия Скрипаль живы", – цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря российского представительства.

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