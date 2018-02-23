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Посольство России назвало провокацией задержание российского гражданина в Мюнхене

23 февраля 2018, 03:09  •  280 • Политика
Диппредставительство потребовало конкретизировать причины ареста гражданина России.
Посольство России заняло решительную позицию в связи с задержанием в Германии российского гражданина по делу о драке футбольных болельщиков во Франции в 2016 году. Российское представительство выступило с возражениями против выдачи гражданина России третьему государству, заявил пресс-атташе дипмиссии Денис Микерин.
"Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина России, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ", - гласит сообщение дипломата в Facebook.
Помимо этого, посольство России требует конкретизации причин задержания российского гражданина. Также дипломаты обращают внимание на то, что судебное заседание по его делу проходило в закрытом режиме и к нему не допустили ни родственников, ни сотрудников российского генконсульства.
Пресс-атташе высказал мнение о том, что произошедшее очень похоже на провокацию, целью которой является раздувание темы футбольного хулиганства в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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