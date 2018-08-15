Посольство России на Украине оказывает содействие представителям защиты Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство на Украине оказывает содействие представителям защиты арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Посольство России на Украине и генконсульство в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывают содействие представителям защиты Кирилла Вышинского», — заявила Захарова.

Ранее адвокат Андрей Доманский в беседе с ФАН рассказал об условиях содержания своего клиента — руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга Захаровой.