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Посольство России на Украине оказывает содействие представителям защиты Вышинского
15 августа 2018, 14:39 • 51 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство на Украине оказывает содействие представителям защиты арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
РИА Новости
«Посольство России на Украине и генконсульство в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывают содействие представителям защиты Кирилла Вышинского», — заявила Захарова.
Ранее адвокат Андрей Доманский в беседе с ФАН рассказал об условиях содержания своего клиента — руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
RT ведёт прямую трансляцию брифинга Захаровой.
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