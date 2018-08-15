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Посольство России на Украине оказывает содействие представителям защиты Вышинского

15 августа 2018, 14:39  •  51 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство на Украине оказывает содействие представителям защиты арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
РИА Новости
 

«Посольство России на Украине и генконсульство в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывают содействие представителям защиты Кирилла Вышинского», — заявила Захарова.

Ранее адвокат Андрей Доманский в беседе с ФАН рассказал об условиях содержания своего клиента — руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга Захаровой.

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