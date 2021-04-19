Посольство России хотят "ужать": Власти Праги выступили против "оккупации" Стромовки

Пражские власти выступили с предложением вернуть часть городского парка Стромовка, которую занимает сейчас российское посольство в столице Чехии.

В Чехии после громкого дипскандала власти Праги предложили "ужать" территорию посольства России. Так, староста района "Прага-7" Ян Чижински отметил, что необходимо провести переговоры по изменению площади посольства России.

По его словам, дипмиссии следует вернуть часть территории парка Стромовка, которая отошла посольству в 1968 году.

В своём Twitter он назвал это "оккупацией".

Rada hlavního města Prahy právě vyzvala Vládu České republiky, aby vyjednala úpravu rozlohy Velvyslanectví Ruské federace do stavu před invazí vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968. Po 53 letech by měla okupace části Stromovky ze strany Ruské federace konečně skončit. pic.twitter.com/t6HWVJm7Nn — Jan Čižinský (@jancizinsky) April 19, 2021

"Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться", - написал Чижински.

Ранее власти Чехии объявили о высылке из Праги 18 сотрудников посольства России, которых в Чешской республике назвали сотрудниками разведки. Москва на следующий день распорядилась, чтобы Россию покинули 20 сотрудников чешского посольства.