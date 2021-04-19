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Посольство России хотят "ужать": Власти Праги выступили против "оккупации" Стромовки
19 апреля 2021, 19:30 • 110 • Политика
Пражские власти выступили с предложением вернуть часть городского парка Стромовка, которую занимает сейчас российское посольство в столице Чехии.
В Чехии после громкого дипскандала власти Праги предложили "ужать" территорию посольства России. Так, староста района "Прага-7" Ян Чижински отметил, что необходимо провести переговоры по изменению площади посольства России.
По его словам, дипмиссии следует вернуть часть территории парка Стромовка, которая отошла посольству в 1968 году.
В своём Twitter он назвал это "оккупацией".
"Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться", - написал Чижински.
Ранее власти Чехии объявили о высылке из Праги 18 сотрудников посольства России, которых в Чешской республике назвали сотрудниками разведки. Москва на следующий день распорядилась, чтобы Россию покинули 20 сотрудников чешского посольства.
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