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Посольство РФ: заявления Юлии Скрипаль могли быть сделаны под давлением
23 мая 2018, 23:24 • 69 • Политика
ЛОНДОН, 23 мая /ТАСС/. Посольство России в Лондоне потребовало в среду встречи с Юлией Скрипаль, чтобы удостовериться, в том, что она не удерживается против ее воли. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства, комментируя показанное ранее видеообращение Юлии.
"Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию, - заявил он. - Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится".
"Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", - добавил дипломат.
"При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока у нас есть все основания подозревать обратное", - добавил он.
Ранее в среду Юлия Скрипаль впервые появилась на экране телевизора после отравления в Солсбери. В интервью агентству Reuters она заявила о том, что продолжает восстановление и что "в дальнейшем" она намерена вернуться в Россию. Она также сообщила, что признательна российскому посольству за предложенную помощь, но не готова и не хочет ей воспользоваться.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
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