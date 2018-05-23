Посольство РФ: заявления Юлии Скрипаль могли быть сделаны под давлением

"Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", - добавил дипломат.

"При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока у нас есть все основания подозревать обратное", - добавил он.

Ранее в среду Юлия Скрипаль впервые появилась на экране телевизора после отравления в Солсбери. В интервью агентству Reuters она заявила о том, что продолжает восстановление и что "в дальнейшем" она намерена вернуться в Россию. Она также сообщила, что признательна российскому посольству за предложенную помощь, но не готова и не хочет ей воспользоваться.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.