Посольство РФ заявило о готовности Москвы помочь Лондону построить мост через Ла-Манш

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ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании заявило о готовности Москвы поделиться с Лондоном опытом возведения Крымского моста, чтобы помочь построить мост через Ла-Манш.

Об этом говорится в распространенном в среду комментарии российского диппредставительства в ответ на заявление замглавы Форин офиса Алана Данкана, который ранее во вторник назвал открытие Крымского моста нарушением суверенитета Украины и примером безответственного поведения России.

"Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес", - говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве РФ отметили, что "нынешний политический истеблишмент Великобритании отказывается принимать современные международные реалии", напомнив о предшествующем "государственном перевороте в Киеве, поддержанном Западом, в том числе Великобританией". "В этой ситуации население Крыма увидело реальную угрозу для своей безопасности. Народ полуострова фактически был лишен возможности реализовать право на самоопределение в рамках украинского государства", - подчеркивается в коммюнике.

"Возвращаясь к сегодняшней ситуации, не может не вызывать беспокойство тот факт, что должной реакции на бесчисленные нарушения прав человека, свободы слова и гонения на журналистов на Украине официальный Лондон предпочитает необоснованную критику России и крымчан, сделавших свой законный выбор", - добавили в российском посольстве.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в январе этого года высказался за строительство моста между Соединенным Королевством и Францией, поскольку один железнодорожный туннель под Ла-Маншем не способен удовлетворить потребностей обеих стран в перемещении людей и товаров через границу. "Мы, две из числа величайших экономических держав мира, соединены друг с другом однопутной железной дорогой. Это смехотворно", - сказал тогда он.

Ширина разделяющего Великобританию и Францию пролива Ла-Манш в своей самой узкой части, которая именуется отдельным проливом Па-де-Кале, составляет 33 км.

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 мая, открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с материковой частью России.

Мост в Крым стал самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузле, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя.

18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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