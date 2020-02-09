Посольство РФ заявило, что Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Норвегии завило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Сообщение опубликовано в субботу на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (мининдел наших стран обсуждали их в т.ч. в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) министру иностранных дел России С. В. Лаврову пришлось направить соответствующее послание [министру иностранных дел Норвегии] И. М. Эриксен Сёрейде", - говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. "Вместе с тем, Шпицберген - "не исконно норвежская территория", архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 г. Наши вопросы носят практический характер (как известно, реальной хозяйственной деятельностью на архипелаге кроме России и Норвегии никто не занимается), их необходимо решать", - добавили в посольстве.

В диппредстаивтельстве также отметили, что "правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага". По мнению российской стороны, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, "на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа". Такая позиция норвежских властей привела к тому, что "российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки". Посольство добавило, что аналогичная ситуация складывается в области добычи минеральных ресурсов.

В дипмиссии призвали Норвегию "привести проводимую в отношении регулирования деятельности в районе действия договора политику Норвегии в соответствие с ее международными обязательствами", предложив провести переговоры и консультации для разрешения сложившейся ситуации.

О договоре

100 лет назад, 9 февраля 1920 года, в Париже Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция и Япония подписали Договор о Шпицбергене (Шпицбергенский трактат). Документ установил суверенитет над архипелагом за Норвегией и закрепил за ним статус демилитаризованной зоны. Всем государствам, подписавшим договор, было предоставлено право заниматься хозяйственной и научно-исследовательской деятельностью на архипелаге и в его территориальных водах.

По оценке российских экспертов, в Договоре о Шпицбергене не прописано четких морских границ его применения, что вызывает разногласия между Норвегией и Россией. В 2002 году Норвегия приняла закон "Об охране окружающей среды", в соответствии с которым для ведения любой деятельности на архипелаге от норвежских властей необходимо получать разрешение (ранее действовал уведомительный порядок доступа). Примерно 65% территории архипелага находится под охраной королевства в качестве заповедных зон. По мнению российской стороны, "искусственное расширение природоохранных зон" ограничивает экономическую активность на архипелаге.

4 февраля 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров направил министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде послание, в котором предлагается "провести двусторонние консультации по вопросу устранения ограничений в деятельности российских структур на Шпицбергене".