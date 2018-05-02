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Посольство РФ заявило, что надуманность британских обвинений в деле Скрипаля очевидна

02 мая 2018, 20:24  •  89 • Политика

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне считает, что последние заявления британских официальных лиц по поводу дела Скрипалей доказывают, что высказанные в адрес РФ обвинения были основаны на домыслах. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь ведомства, комментируя сделанное 1 мая заявление правительственного советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла.

На встрече с депутатами парламентского комитета по вопросам обороны Седвилл признал, что британские следователи еще не установили, кто именно отравил бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

"Седвилл вновь подтвердил, что прозвучавшие в адрес России на уровне премьер-министра серьезнейшие обвинения и последовавшие за ними далеко идущие внешнеполитические решения с мобилизацией политической поддержки всего западного блока были основаны на одних лишь домыслах", - сообщили в посольстве.

"Никаких доказательств причастности России к этому преступлению, как и разработки в России отравляющих химических веществ в нарушение международных обязательств у Великобритании нет и быть не может. Следует напомнить, что Россия четко заявила дипломатической нотой, что не имеет никакого отношения к этому отравлению", - подчеркнул пресс-секретарь диппредставительства.

О британской доктрине

Подвергли критике в российском посольстве и новую стратегию национальной безопасности, именуемую "Доктриной слияния" (Fusion Doctrine). Она была представлена в конце марта и подразумевает использование всех возможностей страны, в том числе ее военного, экономического, дипломатического и культурного потенциала, для защиты национальных интересов. Среди элементов этого потенциала в ней упоминаются не только самые передовые военные технологии, но и рычаги экономического давления, и использование на мировой сцене инструментов дипломатического и культурного влияния.

Комментируя сделанные накануне заявления Седвилла о том, что британская реакция на инцидент в Солсбери стала примером применения "Доктрины слияния", в посольстве отметили, что "он противоречит истинным интересам британского народа". "Вместо укрепления национальной безопасности она несет риск поспешных, непродуманных решений в ущерб качеству отношений Великобритании с международными партнерами и подрыв авторитета страны. Это касается и существа того "ответа на поведение России", который избрал Лондон: выдворение дипломатов (с неизбежной ответной высылкой сотрудников британских представительств), то есть именно тех людей, работа которых заключается в налаживании отношений. В период выхода из Евросоюза Британии нужны прямо противоположные подходы", - уверены в российском посольстве.

"Между тем попытки Седвилла подвести доктринальную основу под некорректные шаги правительства не могут отменить того факта, что в нарушение консульских конвенций Россия лишена доступа к собственным гражданам. Мы не имеем информации об их местонахождении, не можем проверить британские заявления о состоянии их здоровья и об их пожеланиях. Полностью закрыты и сведения о ходе расследования, а многочисленные утечки в СМИ со ссылкой на информированные источники раз за разом оказываются фальшивками", - констатировали в диппредставительстве, заметив, что "немногим лучше ситуация вокруг убийства российского гражданина Николая Глушкова", совершенного в марте этого года.

Посольство в связи с этим вновь призвало Лондон к выполнению своих международных обязательств. "Вновь требуем от правительства Великобритании обеспечить выполнение международных обязательств и общепринятых норм международного общения и срочно предоставить российской стороне и общественности внятные доказательства того, что Сергей и Юлия Скрипали не находятся в положении насильственно удерживаемых лиц. Со своей стороны подтверждаем многократно высказанную готовность сотрудничать с британской стороной в расследовании инцидента в Солсбери в рамках имеющихся международных механизмов и ожидаем такого же настроя от Лондона в контексте направленных Генеральной прокуратурой России запросов о правовой помощи в рамках возбужденного в России уголовного дела по факту покушения на жизнь наших граждан", - заявил пресс-секретарь диппредставительства.

Инцидент в Солсбери
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4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
Пострадавшие на настоящий момент уже вышли из комы - Сергей Скрипаль, по информации больницы Солсбери, продолжает находиться в стационаре, его состояние улучшается, в то время как его дочь была выписана и восстанавливается в неназванном месте.

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