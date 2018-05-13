Посольство РФ запросило у Франции данные о гражданстве напавшего на прохожих в Париже

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ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Посольство России во Франции обратилось к французским властям с запросом относительно того, располагал ли французским гражданством человек, совершивший террористический акт в Париже вечером 12 мая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском представительстве.

"Мы запросили данные на этого человека и ждем теперь ответа французских властей", - сказала пресс-секретарь посольства Анна Шлычкова. На вопрос корреспондента ТАСС она также ответила, что имя и фамилия 20-летнего чеченца, совершившего теракт, ей неизвестны.

20-летний чеченец, совершивший в субботу теракт в Париже, числился в базе данных полиции на лиц, склонных к радикальной исламистской деятельности. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на данные, полученные от следственных органов. Согласно этим сведениям, к числу подозрительных он был отнесен в связи с наличием у него связей с неким человеком, находящимся в Сирии. В то же время каких-либо нарушений закона за молодым чеченцем не числилось, уточнил телеканал BFM-TV.

Ранее СМИ утверждали, что отпечатков пальцев террориста не было в электронных базах полиции и что он не фигурировал в каких-либо списках лиц, потенциально способных на совершение теракта или других радикальных действий.

Вечером в субботу, около 21:30 (22:30 мск) на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, в квартале поблизости от парижской Оперы одетый во все черное и вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим и выкрикивая "Аллах акбар". Согласно показаниям свидетелей, бородатый человек с длинными волосами держал нож в левой руке. Действовал он хладнокровно, атакуя людей, руки его были в крови.

Ранив нескольких человек, нападавший набросился на прибывший полицейский патруль с криком "Давайте, попробуйте убить меня". Один из полицейских сделал в него несколько выстрелов из "Тайзера", но электрический разряд не подействовал на нападавшего. Тогда его коллега открыл огонь из своего оружия, сделав два выстрела и уничтожив террориста.

Позже полиция выяснила, что террорист является 20-летним выходцем из Чечни. Его родители были задержаны французской полицией и находятся под стражей, ведется их допрос.

По данным префектуры полиции Парижа, в результате действий злоумышленника один человек погиб, четверо получили ранения. Один из них был госпитализирован в критическом состоянии, но после сделанной ему врачами операции жизнь его вне опасности, сообщил глава МВД Жерар Колон. Еще три человека с легкими ранениями также находятся в больнице. Нескольким свидетелям происшедшего оказывают помощь психологи.

Ответственность за совершенное нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как подчеркнула газета Le Parisien, теракт, совершенный выходцем из Чечни, - первый случай в стране: из 140 террористов, совершивших теракты во Франции в последнее время, 124 были французскими гражданами.

Чеченская община во Франции весьма многочисленна. В большинстве своем ее представители проживают в Ницце, где у чеченцев в последние годы неоднократно возникали вооруженные столкновения с местными преступными группировками.

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