Посольство РФ выразило сожаление из-за "мегафонной дипломатии" Госдепа

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ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Российское посольство в американской столице в воскресенье высказало сожаление в связи с тем, что Госдепартамент скатывается к "мегафонной дипломатии". Об этом говорится в комментарии диппредставительства в связи с сообщением руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт о вызове в Госдеп временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова.

"Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к "мегафонной дипломатии". По факту получается, что внешнеполитическое ведомство подыгрывает тем силам в американском истеблишменте, которые раскручивают в собственных интересах тему "вмешательства России" в политические процессы в США", - говорится в сообщении.

По словам российских дипломатов, "видимо, отсюда и не совсем этичное желание предавать гласности в тенденциозном свете содержание дипломатических контактов".

В комментарии подчеркивается, что "в подаче госпожи Науэрт, от нашего дипломата потребовали "ответа за агрессивное вмешательство России" в американские внутренние дела". "О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе? За последние два года неоднократно и на всевозможных уровнях мы развенчивали абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства, которых приведено не было", - отмечают в российском посольстве.

"Какого ответа от нас ждут на взятые с потолка публикации в СМИ, вроде сообщений о блокировке социальной сетью Facebook 32 аккаунта в процессе внутренней цензуры, навязанной интернет-компании американскими политиками под лозунгами борьбы с "российской угрозой"?" - говорится в комментарии.

"Призываем американских коллег сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по стабилизации и нормализации отношений между нашими странами. Именно в этом видим задачу посольства России в США", - заключили дипломаты.

В воскресенье Науэрт сообщила, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал Жирнова в связи с якобы агрессивной пропагандой РФ в соцсетях раскола и насилия.