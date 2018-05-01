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Посольство РФ: власти США сняли российский флаг с резиденции генконсула в Сиэтле

01 мая 2018, 02:09  •  46 • Политика

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Власти США минувшей ночью убрали российский флаг со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле. Об этом в понедельник сообщили журналистам в посольстве РФ в Вашингтоне, добавив, что эти действия противозаконны и флаг должен быть возращен на место.

"Cегодня под покровом ночи со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации", - рассказали в посольстве. Там отметили, что "эти противозаконные действия" в отношении российского государственного символа неприемлемы и не могут расцениваться иначе, кроме как "очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права".

"Хотели бы напомнить властям США, что резиденция генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна. В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место - флагшток над зданием резиденции", - продолжили в дипмиссии. Там также потребовали "вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк".

В конце марта администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле. Поводом для высылки послужило отравление 4 марта в Великобритании бывшего полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летней дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

24 апреля сотрудники закрытого по требованию США генконсульства РФ в Сиэтле покинули город. Как сообщил в беседе с ТАСС консул-советник Халит Айсин, из города выехали в общей сложности 23 человека - дипломаты и члены их семей - на 11 машинах. Колонна направилась в Вашингтон. Доступ в помещение, где находилось российское генконсульство, был прекращен по требованию американских властей в полночь 1 апреля.

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