Посольство РФ в США заявило о давлении на российские СМИ

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. США продолжают "неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества". Об этом говорится в распространенном в среду комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

"Сегодня, 10 января, стало известно, что производящая контент для [новостного агентства] Sputnik компания RIA Global сможет продолжить работу, только если зарегистрируется иностранным агентом. Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда [телеканал] RT лишили аккредитации в Конгрессе", - указало диппредставительство.

"Мы считаем эти действия неприемлемыми, - отмечается в комментарии. - Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету".

Как подчеркивает посольство, "Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы". "В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", - говорится в документе.

"Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ? Доколе терпеть молчание в отношении факта переезда в США экстремистского сайта "Миротворец", содержащего личные данные тысяч работников прессы, по долгу службы посещавших зону конфликта в Донбассе? Здесь для подобных ресурсов, по-видимому, созданы комфортные условия", - заметило посольство.

"Не исключаем при этом, что в соответствии с утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей", - отмечается в комментарии.