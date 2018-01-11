Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жириновский вносит законопроект об отмене статьи 282 УК о возбуждении ненависти ...
Эвакуация боевиков ИГ из Сирии при содействии США – вариант операции ODESSA
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
Первый шаг: Ассанж начал процедуру получения гражданства Эквадора
Главная / Политика

Посольство РФ в США заявило о давлении на российские СМИ

11 января 2018, 05:39  •  85 • Политика

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. США продолжают "неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества". Об этом говорится в распространенном в среду комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

"Сегодня, 10 января, стало известно, что производящая контент для [новостного агентства] Sputnik компания RIA Global сможет продолжить работу, только если зарегистрируется иностранным агентом. Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда [телеканал] RT лишили аккредитации в Конгрессе", - указало диппредставительство.

"Мы считаем эти действия неприемлемыми, - отмечается в комментарии. - Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету".

Как подчеркивает посольство, "Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы". "В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", - говорится в документе.

"Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ? Доколе терпеть молчание в отношении факта переезда в США экстремистского сайта "Миротворец", содержащего личные данные тысяч работников прессы, по долгу службы посещавших зону конфликта в Донбассе? Здесь для подобных ресурсов, по-видимому, созданы комфортные условия", - заметило посольство.

"Не исключаем при этом, что в соответствии с утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей", - отмечается в комментарии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

85
Источник
Похожие новости
10 января 2018, 19:54
Путину вручили толстовку с логотипом его предвыборного штаба
10 января 2018, 13:24
Володин объяснил трудности с регистрацией депутатов от ЛДПР на заседание Госдумы
10 января 2018, 15:24
Россию собрались сдержать маленькой головкой

11 января 2018, 05:39
Посольство РФ в США заявило о давлении на российские СМИ
11 января 2018, 04:24
Эвакуация боевиков ИГ из Сирии при содействии США – вариант операции ODESSA
11 января 2018, 08:54
Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 января 2018, 21:54
«Грузинский легион» на Украине вышел из подчинения
05 января 2018, 08:39
Похищение Европы. Россией
05 января 2018, 00:24
Минобороны РФ рассказало о мерах, которые были предприняты после обстрела базы Хмеймим
05 января 2018, 14:54
Зима после «апреля»: на Центральную Россию надвигается похолодание
07 января 2018, 19:09
Украинский урок грузинским легионам
04 января 2018, 09:54
Поставить на крыло. Как в 2017 г. усилилась украинская боевая авиация
10 января 2018, 12:09
Турецкое коварство, американская подлость
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.