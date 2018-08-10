Посольство РФ в США: у Бутиной из-за холода в камере обострился хронический артрит

• 57 • Политика

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Условия пребывания в тюрьме задержанной россиянки Марии Бутиной улучшились, но из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении посольства РФ в США, старшие дипломаты которого посетили российскую гражданку 9 августа.

"Ей разрешено пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион. Наконец-то проведен стоматологический осмотр, назначено лечение. Вместе с тем, из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Ее не выводят на прогулки на воздух", - говорится в заявлении диппредставительства.

"Мария рассказала, что получает письма от неравнодушных к ее судьбе людей. Общается по телефону с родственниками, что помогает ей переносить стресс от пребывания в заключении. Она просила передать слова благодарности всем друзьям, которые позвонили ее родителям и поддержали их. Сейчас такое участие им крайне необходимо", - сообщило посольство.

29-летней Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Спецслужбы страны утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд оставил ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.

21 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи. Глава российской дипломатии охарактеризовал обвинения в ее адрес как сфабрикованные.

В США россиянка приехала изучать международные отношения. Этой весной она получила диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона - Американском университете.