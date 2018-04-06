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Посольство РФ в США прокомментировало новые антироссийские санкции

06 апреля 2018, 23:39  •  72 • Политика

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Новые санкции Соединенных Штатов против России коснулись тех крупнейших игроков российского бизнеса, которые отказались играть по вашингтонскому сценарию. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посольства РФ в США.

"Вашингтон вновь ударил по российско-американским отношениям. Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию", - говорится в документе.

"При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном "штрафном" списке", - отметили в посольстве.

Как подчеркнули в дипмиссии, "особенно очевидно это на примере группы ГАЗ, недавно отпраздновавшей исторический юбилей". "85 лет назад завод был куплен у Генри Форда в США. Тогда между нашими странами даже не было дипломатических отношений, что не мешало развитию экономических связей", - заявили дипломаты.

"США сделали очередной ошибочный шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, интеграционных процессов в мировой экономике", - убеждены в российском посольстве.

Межпарламентский диалог

В дипмиссии заявили, что решение Вашингтона ввести санкции против председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева создаст сложности в восстановлении межпарламентского диалога России и США.

"О системном характере очередного санкционного приступа в Вашингтоне говорит и то, что противники нормализации российско-американских отношений внесли в свой черный список главу международного комитета Совет Федерации К. И. Косачева, - заявили в посольстве. - Этот политик неустанно работает над восстановлением разрушенного межпарламентского диалога. Теперь созданы дополнительные абсолютно никому не нужные сложности в этой сфере".

"В санкциях мы видим стремление США расколоть российское общество. Не получится. Под внешним давлением страна всегда объединялась вокруг своего лидера", - добавили в дипмиссии. Там напомнили, что на прошедших 18 марта президентских выборах подавляющая часть граждан России выразила поддержку действующему президенту страны Владимиру Путину.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержке Башара Асада в Сирии, поставках ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

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