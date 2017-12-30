Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Предновогодняя психическая атака на Россию
Прощай, Гаагское судилище!
ТОП-5 оружия победы в Сирии
Иван-царевич и Кощеево царство
Главная / Политика

Посольство РФ в США: препятствий для визита делегации Конгресса в Россию не создавалось

30 декабря 2017, 07:39  •  306 • Политика

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не создавала препятствий для визита делегации Конгресса США в Россию, визы были выданы всем, кроме сенатора Джин Шахин. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

"Попытки представить эту ситуацию так, как будто визит был отменен из-за российской стороны, абсолютно предвзяты и являются ложными", - говорится в заявлении дипмиссии. В нем отмечается, что все сенаторы и их помощники получили визы, за исключением члена верхней палаты Конгресса демократа Джин Шахин, которая находится в российских санкционных списках, "составленных в качестве ответа" на антироссийские санкции США.

"На самом деле мы предложили различные способы по разрешению этой ситуации, включая заключение соглашения о выдаче виз законодателям из черных списков на взаимной основе. К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной", - добавляют в посольстве.

Там также отметили, что власти РФ выступают за восстановление межпарламентского диалога с США, эти контакты были приостановлены американской стороной.

Российская сторона предложила пути по разрешению этой ситуации, в том числе, взаимное исключение имен из "черных списков" обеих стран, но США отказались сделать это.

"Говоря в более широком смысле - не мы создали эту ситуацию. Мы неоднократно предлагали Вашингтону отказаться от применения санкций, как наносящего вред метода ведения внешней политики. Зуб за зуб", - резюмировали в посольстве.

Ранее американская газета Politico сообщила, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо отменили свою поездку в Россию после того, как Шахин было отказано в визе. Политики планировали провести встречи с российскими должностными лицами и представителями гражданского общества. Шахин ранее решительно поддерживала введение санкций в отношении Москвы, а также включение телеканала RT в составляемые минюстом США списки иностранных агентов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

306
Источник
Похожие новости
29 декабря 2017, 20:39
Приговор Браудеру: России пора создавать собственный "список Магнитского"
28 декабря 2017, 03:39
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
28 декабря 2017, 21:54
Как Путин исполнил мечту русских царей

30 декабря 2017, 07:39
Посольство РФ в США: препятствий для визита делегации Конгресса в Россию не создавалось
29 декабря 2017, 21:54
Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного заключения
28 декабря 2017, 12:09
К 2032 году Индия отодвинет экономику США на третье место
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 декабря 2017, 20:28
Сколько стоило место на обмен?
29 декабря 2017, 10:54
Газовая гангрена Украины
27 декабря 2017, 06:54
«Калибр» на час
23 декабря 2017, 15:09
Польский ребёнок на украинском трезубце: Киев возмущён, что поляки помнят Волынскую резню
26 декабря 2017, 01:39
Украина. Хроники Сопротивления. Новые подрывы, новые нападения
28 декабря 2017, 23:24
Стало известно, за что именно получили Звезду Героя генералы, воевавшие в Сирии
25 декабря 2017, 09:24
ХПП+ХПЗ, или Владимир Путин уступает на выборах...
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.