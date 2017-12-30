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Посольство РФ в США: препятствий для визита делегации Конгресса в Россию не создавалось
30 декабря 2017, 07:39 • 306 • Политика
ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не создавала препятствий для визита делегации Конгресса США в Россию, визы были выданы всем, кроме сенатора Джин Шахин. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
"Попытки представить эту ситуацию так, как будто визит был отменен из-за российской стороны, абсолютно предвзяты и являются ложными", - говорится в заявлении дипмиссии. В нем отмечается, что все сенаторы и их помощники получили визы, за исключением члена верхней палаты Конгресса демократа Джин Шахин, которая находится в российских санкционных списках, "составленных в качестве ответа" на антироссийские санкции США.
"На самом деле мы предложили различные способы по разрешению этой ситуации, включая заключение соглашения о выдаче виз законодателям из черных списков на взаимной основе. К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной", - добавляют в посольстве.
Там также отметили, что власти РФ выступают за восстановление межпарламентского диалога с США, эти контакты были приостановлены американской стороной.
Российская сторона предложила пути по разрешению этой ситуации, в том числе, взаимное исключение имен из "черных списков" обеих стран, но США отказались сделать это.
"Говоря в более широком смысле - не мы создали эту ситуацию. Мы неоднократно предлагали Вашингтону отказаться от применения санкций, как наносящего вред метода ведения внешней политики. Зуб за зуб", - резюмировали в посольстве.
Ранее американская газета Politico сообщила, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо отменили свою поездку в Россию после того, как Шахин было отказано в визе. Политики планировали провести встречи с российскими должностными лицами и представителями гражданского общества. Шахин ранее решительно поддерживала введение санкций в отношении Москвы, а также включение телеканала RT в составляемые минюстом США списки иностранных агентов.
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