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Посольство РФ в США порекомендовало обновить данные о России в справочнике ЦРУ

09 июля 2018, 10:24  •  45 • Политика

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в США порекомендовало в воскресенье ЦРУ обновить данные о России в справочнике ведомства о странах мира (The World Factbook). Так российские дипломаты прокомментировали поздравление ЦРУ в адрес команд, вышедших в 1/4 ЧМ по футболу.

"ЦРУ, ваши поздравления приняты, - сказано в Twitter посольства. - Пожалуйста, обновите свою карту и статистику. Население: 146,9 млн человек (по состоянию на январь 2018 года). Общая площадь: 17125191 кв. км".

ЦРУ в субботу поздравило команды, вышедшие в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, и предложило болельщикам ознакомиться с одностраничными справками о каждой из восьми стран: России, Великобритании, Бельгии, Бразилии, Уругвае, Франции, Хорватии и Швеции. Туда были включены интересные с точки зрения ведомства факты о каждом из государств, в том числе о его команде, госустройстве, населении, географии и экономике. ЦРУ добавило эти справки в свой альманах The World Factbook, издаваемый с 1962 года.

О России было сказано, что численность ее населения составляет 142,3 млн человек, а площадь территории - 17098242 кв. км. Американское разведведомство не учитывает площадь и население Крыма и Севастополя, которые воссоединились с РФ в 2014 году после проведенного там референдума.

В справке о России отмечается, что неофициальное название национальной сборной по футболу - "золотые орлы", и что она "участвовала в 11 мировых первенствах (впервые в 1958 году как сборная СССР)". Кроме того, в ЦРУ оценивают ВВП на душу населения в РФ по состоянию на 2017 год в $27,9 тыс.

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