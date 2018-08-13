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Посольство РФ в США отвергло утверждения о российском влиянии на протесты в Шарлотсвилле

13 августа 2018, 02:24  •  51 • Политика

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Утверждения некоторых американских политических деятелей о том, что в столкновениях на расово-социальной почве в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) год назад виден российский след, представляют собой бездоказательные инсинуации. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии посольства РФ в США.

"В канун годовщины столкновений на расово-социальной почве в Шарлотсвилле некоторые американские политические деятели не находят ничего лучшего, как и здесь выискивать "русский след", - сказано в заявлении. - Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других, столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела. Мы регулярно обращаем на это внимание и администрации США, и широкой общественности".

"Учитывая безответственное поведение американских политиков, не удивимся, если и в организации протестов в Вашингтоне 12 августа 2018 года, приуроченных к годовщине Шарлотсвилля, тоже обвинят Россию. Ведь переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита", - считают в российском диппредставительстве.

В минувшую субботу американский конгрессмен-республиканец от штата Вирджиния Томас Гарретт заявил, что ФБР считает протесты в Шарлотсвилле связанными с "влиянием России" на внутренние дела США.

В американской столице 12 августа прошла санкционированная акция националистов прямо перед Белым домом. В ней первоначально должны были принять участие до 400 человек, однако в конечном счете явились только около 25, включая самого организатора. Прибытие в Вашингтон сторонников ультраправой идеологии вызвало массовое негодование, в результате чего одновременно с акцией националистов прошли несколько демонстраций их противников, численность которых оценивалась в несколько тысяч человек.

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