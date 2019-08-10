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Посольство РФ в США назвало кощунственным заявление Госдепа по войне 2008 в Южной Осетии

10 августа 2019, 10:24  •  100 • Политика

ТАСС, 9 августа. Посольство России в США назвало кощунственным и русофобским заявление американского Госдепа, который в годовщину грузинской агрессии августа 2008 года в очередной раз призвал Россию "вывести войска из Грузии" и отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на официальной странице посольства РФ в Соединенных Штатах в Facebook.

"Госдеп в годовщину грузинской агрессии 8 августа 2008 года в очередной раз проявил кощунственность к жертвам кровавых событий того времени, - говорится в заявлении посольства России в США. "При этом в Вашингтоне не спешат призвать подопечных в Тбилиси проявить политическую волю и признать ответственность за нападение на российских миротворцев и спящих мирных граждан в Южной Осетии. Вместо этого внешнеполитическое ведомство США в традиционном ему политизированном и русофобском подходе безосновательно продолжает обвинять Россию", - отмечает российское диппредставительство.

"Готовы напомнить, что именно наша страна пришла на помощь Цхинвалу и предотвратила, по сути, акт геноцида", - отмечается в заявлении. "Как показывает практика, США не извлекают уроков из истории и закрывают глаза на преступления грузинских протеже. Именно уверенность в безнаказанности порождает такие трагические события, - говорится в документе. - Рассчитываем, что в Вашингтоне отойдут от подобной практики и на своем примере покажут "друзьям" истинные демократические подходы".

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в четверг, в годовщину грузинской агрессии в Южную Осетию в августе 2008 года, в очередной раз призвала Россию "вывести войска из Грузии" и отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Она утверждала, что Россия оккупирует 20% грузинской территории, а также выразила обеспокоенность сообщениями о том, что администрация в Южной Осетии "начала устанавливать границу с Грузией".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

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