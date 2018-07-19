Посольство РФ в США добилось разрешения на посещение Бутиной

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ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в США получило разрешение от американских властей на посещение россиянки Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне 15 июля. Об этом российское дипломатическое ведомство сообщило в среду в Facebook.

"Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку", - говорится в заявлении.

"Сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили состоявшееся в суде округа Колумбия очередное заседание по делу российской гражданки, - сообщает дипломатическое представительство. - Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Виновной Бутина себя не признает".

Во вторник против нее были выдвинуты обвинения по двум пунктам. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.