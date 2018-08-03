Посольство РФ в США: Бутиной предоставили возможность осуществлять телефонные звонки

• 33 • Политика

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Тюремная администрация предоставила возможность пользоваться телефоном россиянке Марии Бутиной, арестованной в США. Об этом сообщило в четверг российское посольство в США.

"Ей, наконец, предоставлена возможность осуществлять телефонные звонки. Вместе с тем связаться с родителями пока не удалось: тюремная администрация ссылается на некие "технические трудности". Разбираемся с этим", - отмечается в заявлении.

"2 августа сотрудники посольства в очередной раз посетили арестованную властями США российскую гражданку Марию Бутину. Уже 19 дней она находится в тюрьме по надуманным обвинениям. Мария стойко переносит тяготы, пытается к ним адаптироваться. На состояние здоровья не жалуется, однако ее обращения за стоматологической помощью игнорируются", - отметило дипломатическое представительство.

29-летней Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы также утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд решил оставить ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.

21 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи. Глава российской дипломатии охарактеризовал обвинения в ее адрес как сфабрикованные.

В США россиянка приехала изучать международные отношения. Этой весной она получила диплом магистра в Американском университете - одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона.